Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag einigten sich die Botschafter der 27 EU-Länder außer Großbritannien stellvertretend für die Staats- und Regierungschefs darauf, den Antrag auf eine Verschiebung des britischen EU-Austrittstermins grundsätzlich zu gewähren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Durch Neuwahlen erhoffe sich Johnson, seine parlamentarische Mehrheit und somit die Kontrolle über den Austrittsprozess zurückzuerlangen. Allerdings sei für eine Parlamentsauflösung den geltenden Gesetzen nach eine 2/3 Mehrheit notwendig. Somit benötige Johnson mindestens rund 80 Stimmen der oppositionellen Labour-Partei, die einer Parlamentsauflösung nur zustimmen wolle, wenn gleichzeitig ein ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens gesetzlich ausgeschlossen werde. Eine Mehrheit für die Parlamentsauflösung erscheine somit alles andere als selbstverständlich.Die Verschiebung des Austrittsdatums und damit die Verhinderung eines No-Deal-Szenarios zum 31. Oktober sollte dem Pfund zwar tendenziell Auftrieb verleihen. Andererseits würden Neuwahlen drohen, die britische Valuta unter Druck zu setzen und dürften daher in der Kombination den EUR/GBP-Kurs wieder über die Marke von 0,87 GBP hieven. (28.10.2019/ac/a/m)