Bonn (www.aktiencheck.de) - Der zweite Lockdown im November 2020 hat die britische Wirtschaft offensichtlich weniger stark belastet als der erste im Frühjahr, so die Analysten von Postbank Research.



Die Wirtschaftsleistung sei im Vormonatsvergleich nur um 2,6 Prozent gefallen - erwartet worden sei ein Rückgang um 5,7 Prozent. Während des ersten Lockdowns im April habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 18,8 Prozent nachgegeben. Zu der besseren Entwicklung hätten sowohl der Bausektor als auch die Industrie beigetragen, die vom zweiten Lockdown nicht mehr in gleichem Maße betroffen gewesen seien. Beide Sektoren hätten im November einen Zuwachs verzeichnen können. Möglicherweise sei die Entwicklung dabei auch durch Vorzieheffekte angesichts des bevorstehenden Brexits begünstigt worden. Wirklich überraschend sei aber die vergleichsweise moderate Beeinträchtigung des Dienstleistungssektors gewesen, der im zweiten Lockdown die Hauptlast zu tragen gehabt habe. Die Wirtschaftsleistung sei hier im Vormonatsvergleich nur um 3,4 Prozent gesunken.



Da die Coronavirus-Beschränkungen im Dezember größtenteils gelockert worden seien, dürften sich die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen in Grenzen gehalten haben. Damit dürfte das BIP im vierten Quartal 2020 insgesamt nicht gesunken sein. Somit könnte Großbritannien ein Rückgang des BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, also eine Rezession, trotz des aktuellen dritten Lockdowns doch erspart bleiben. Das Pfund sei gegenüber dem Euro trotz der guten Zahlen gestern leicht unter Druck geraten. (18.01.2021/ac/a/m)



