Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Industrieproduktion in UK ist im November um kräftige 2,1% gegenüber dem Vormonat und damit mehr als doppelt so stark wie im Vorfeld erwartet gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Das Statistische Bundesamt veröffentliche heute die Schnellschätzung für das deutsche BIP-Wachstum im Jahr 2016. Die Analysten von Postbank Research erwarten eine Wachstumsrate von 1,9% gegenüber dem Vorjahr, nachdem diese 2015 noch bei 1,7% gelegen hatte. Dies wäre das beste Ergebnis seit 2011.Die bereits veröffentlichten Daten für Deutschland (+0,3% ex Bau) und Frankreich (+2,2%) würden darauf hindeuten, dass die EWU-Industrieproduktion im November stärker gewachsen sein könnte als bislang erwartet. Auch in Spanien habe die Produktion um 1,8% und damit deutlicher als im Vorfeld erwartet zugelegt. Die Analysten von Postbank Research gehen daher nunmehr davon aus, dass der Output im November um 0,8% gegenüber dem Vormonat gestiegen sein sollte. (12.01.2017/ac/a/m)