Sascha Sadowski befürchte: "Die Weltwirtschaft schwächelt und die Stimmung an den Märkten droht angesichts von Handels- und geopolitischen Risiken zu kippen. Sollten die US-Arbeitsmarktzahlen trotz der Zinssenkung durch die Fed enttäuschen, könnte das das Zünglein an der Waage sein und einen Sell-Off auslösen." Bereits die Zahlen für Juli und August seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, im Juli lediglich um 5.000, im August jedoch bereits um ganze 30.000. Eine Fortsetzung dieser Tendenz nach unten halte der Experte für durchaus wahrscheinlich, auch wenn die letzte FED-Entscheidung und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen den Abwärtstrend etwas abschwächen könnte.



Als Gründe für diese Einschätzung nenne Sadowski vor allem zwei Faktoren: den immer weiter eskalierenden Handelskrieg mit China und die wachsenden Befürchtungen, dass die jüngste Zinsentscheidung der FED nicht den gewünschten Impuls für die US-Wirtschaft bringe. "Insbesondere Tech-Unternehmen haben im Zuge des Handelskriegs ihre Investitionen zurückgefahren. Das könnte sich zum Jahresende nun auch auf die Personalplanung auswirken. Dem soll auch die Zinssenkung durch die Fed entgegenwirken und die Investitionslust wieder steigern. Sollten die Zahlen nun trotzdem enttäuschen, könnte das als klares Zeichen gedeutet werden, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Da kurzfristig kein anderer Impulsgeber für die US-Märkte in Sicht ist, würde das die Stimmung an den Märkten deutlich eintrüben und den einen oder anderen dazu bringen, sich von Aktien zu trennen, beispielsweise zugunsten von Bonds."



Auch die Verbraucher in den USA seien vorsichtig geworden. Das Vertrauen der Konsumenten habe deutlich nachgelassen und könnte sich negativ auf die traditionell beste Jahreszeit für den Handel auswirken. (04.10.2019/ac/a/m)





