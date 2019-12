Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



29,83 EUR +7,19% (05.12.2019, 10:18)



33,92 USD +10,99% (04.12.2019)



US10806X1028



A2PLX7



2CL



BBIO



BridgeBio Pharma (ISIN: US10806X1028, WKN: A2PLX7, Ticker-Symbol: 2CL, NASDAQ-Symbol: BBIO), gegründet am 9. März 2016, entdeckt und entwickelt Medikamente, die auf gut charakterisierte genetische Krankheiten abzielen. Die Produktplattform des Unternehmens ist in drei Hauptkategorien unterteilt: Mendelian, Onkologie und Gentherapie. Das Pipeline-Programm des Unternehmens umfasst Produktkandidaten, die von der frühen Entdeckung bis zur späten Entwicklung reichen. (05.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BridgeBio Pharma-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BridgeBio Pharma (ISIN: US10806X1028, WKN: A2PLX7, Ticker-Symbol: 2CL, NASDAQ-Symbol: BBIO) unter die Lupe."Das Gelbe vom Ei" habe "Der Aktionär" vor fünf Wochen auf der Ausgabe 45/2019 getitelt. Im Rahmen der Titelgeschichte sei auch die Personalisierte Medizin als Zukunftsbranche unter die Lupe genommen worden. Als "potenziellen Disruptor" habe "Der Aktionär" auch BridgeBio Pharma zum Kauf empfohlen. Die Performance seitdem könne sich sehen lassen.BridgeBio sei in diesem Jahr erst an die Börse gegangen und besitze eine unfassbar breite Pipeline mit einer Vielzahl an hochkarätigen Projekten. Damit decke BridgeBio gleich mehrere Top-Trends innerhalb der Medizin ab: Darunter Gentherapien und den Ansatz der Präzisionsonkologie.Als kurstreibend habe sich in den vergangenen Wochen auch die Übernahmewelle im Biotech-Sektor erwiesen. Novartis greife nach Medicines und vor Kurzem habe der japanische Pharma-Konzern Astellas bekannt gegeben, den Gentherapie-Player Audentes schlucken zu wollen. Ohnehin seien in den Bereichen, in denen BridgeBio aktiv sei, in den letzten Jahren mehrere Akquisitionen über die Bühne gegangen: Zum Beispiel Loxo Oncology, AveXis oder die ausstehende Übernahme von Spark durch Roche.Nicht nur das Umfeld spiele BridgeBio-Anlegern in die Karten. Auch bei der Entwicklungspipeline habe BridgeBio gemeinsam mit Eidos einen wichtigen Erfolg verzeichnet. Die Eidos-Aktie habe daraufhin einen massiven Kurssprung vollzogen - und sogar davon profitiere BridgeBio. Denn das Biotech-Powerhouse halte rund 65 Prozent an Eidos.Ausgehend vom Empfehlungskurs bei 17,20 Euro liege die Aktie nun mit einem aktuellen Kurs von 30,20 Euro über 75 Prozent im Plus.Nach der Rally ist eine Verschnaufpause überfällig, erste Teilgewinnmitnahmen sind ratsam, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2019)