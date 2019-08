Hannover (www.aktiencheck.de) - Das EU-Austrittsdatum 31. Oktober rückt näher und die Briten scheinen langsam zu begreifen, dass die Entscheidung, nun wirklich aus der EU auszutreten, für jeden einzelnen Bürger Konsequenzen haben könnte, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Auf der Suche nach einer Lösung habe der Premierminister den Kontinent bereist, um mit einer neuen diplomatischen Offensive eine Änderung des Brexit-Vertrages herbeizuführen. Bisher erscheinen seine Gegenvorschläge aber wohl wenig konkret zu sein, neue Kompromissmöglichkeiten sind nicht ersichtlich, so die Analysten der NORD/LB. Brüssel zeige sich bisher entsprechend unnachgiebig. Ein wesentlicher Punkt der Uneinigkeit sei der Backstop, der eine Grenze zu Irland vermeiden solle, laut Johnson aber die britische Souveränität einschränke. Der Zank mit der EU scheine damit wieder eher zuzunehmen. Die Folgen eines harten Brexit könnten nicht nur kurz-, sondern auch langfristig äußerst nachtteilig sein. Wir rechnen jedoch schon damit, dass dieser Fall durch beidseitige Übergangsregelungen abgefangen bzw. gemanagt wird, so die Analysten der NORD/LB. Eine volle Konfrontation würde eintreten, wenn Großbritannien zudem seine Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten sollte.Und wie verkrafte eigentlich die Konjunktur die Brexit-Diskussionen? Mittlerweile sei nicht mehr ganz auszuschließen, dass sich das Land in der aktuellen Phase bereits in einer (technischen) Rezession befinden könnte: Im 2. Quartal sei das BIP-Wachstum nach vorläufigen Zahlen immerhin mit -0,2% Q/Q gemeldet worden, sodass es nur eines weiteren Negativwachstums im 3. Quartal für eine Rezession bedürfe. Die Stimmungsumfragen am aktuellen Rand würden mit einer etwas weniger deutlich negativen Einschätzung als im Vormonat auf keinen signifikanten Umschwung hindeuten. Immerhin hätten aber die Einzelhandelsumsätze im Monat Juli leicht zugelegt - wenn man so wolle, zumindest beim Thema Rezession im 2. und 3. Quartal doch ein kleiner Silberstreif am Horizont. (Ausgabe September 2019) (27.08.2019/ac/a/m)