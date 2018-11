Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch zum Start der neuen Woche dürfte der "Brexit" im Fokus bleiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach wie vor sei es unklar, ob die britische Premierministerin Theresa May für ihre Abmachung mit der EU eine Mehrheit im Parlament erreichen werde. Möglich sei auch, dass sie sich einer Misstrauensabstimmung ihrer Partei stellen müsse. Dieses hätte Erfolg, wenn die Mehrheit der konservativen Abgeordneten ihr das Vertrauen entziehe. Erst zum Ende dieser Woche stünden auch wieder gewichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Die Detaildaten zum deutschen BIP für das 3. Quartal würden tieferen Einblick in die Zusammensetzung des Wachstums geben, das in dieser Periode um 0,2% gg. Vq. geschrumpft sei. Die PMI-Daten für die Eurozone bzw. Deutschland dürften indes Rückschlüsse darauf zulassen, ob es im November Anzeichen für eine Belebung der Wirtschaft gebe. Im Oktober sei der Composite PMI für die Eurozone mit 53,1 Punkten noch auf den niedrigsten Stand seit September 2016 gefallen.



Die politischen Unsicherheiten in Großbritannien würden hoch bleiben. Insofern müsse weiter mit scharfen Ausschlägen beim Wechselkurspaar EUR/GBP gerechnet werden. (19.11.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.