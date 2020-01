London (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Europäische Union die Briten nicht mehr umstimmen konnte und das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU kurz bevorsteht, deutet alles auf eine gütliche Trennung hin, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Der Brexit-Fahrplan erlaube eine mögliche Verlängerung der Übergangsfrist bis Ende 2022, allerdings setze sich die Erwartung durch, dass man nach Beginn der Gespräche im Februar recht schnell vorankommen werde. Sollte eine Verlängerung notwendig sein, müsste diese vor Juli vereinbart werden. Dowding gehe aber davon aus, dass der britische Premierminister Boris Johnson diese als Ratifizierungsphase verkaufen könnte. Insgesamt dürfte es in seinem Interesse sein, dass das Thema Brexit nach dem offiziellen EU-Ausstieg am Monatsende weitgehend von der Agenda verschwinde.Schon jetzt sehe Dowding eine gewisse Erleichterung der britischen Wirtschaft und er erwarte ein gestiegenes Vertrauen, wenn die Umfragewerte des Einkaufmanagerindexes nächste Woche veröffentlicht würden. Daher sei er auch ziemlich überrascht gewesen, dass die Wahrscheinlichkeit einer fiskalpolitischen Lockerung noch vor Monatsende auf mehr als 50 Prozent gestiegen sei. Seiner Meinung nach wäre dies ein sehr merkwürdiger Zeitpunkt für eine Zinssenkung. Daher hoffe Dowding auch, dass der Chef der Bank of England, Mark Carney, seine Finger stillhalten werde, bevor im März sein Nachfolger Andrew Bailey das Ruder übernehme. (20.01.2020/ac/a/m)