In den vergangenen Verhandlungsrunden mit der EU sei man bei den zwei Punkten, die ganz oben auf der Agenda stünden, Fischereirechte und Wettbewerbsbedingungen in Bezug auf Beihilfen für britische Unternehmen, nicht weiter gekommen. Jetzt versuche man Druck aufzubauen, in dem man damit drohe, das Brexit-Abkommen nicht einzuhalten. Konkret gehe es darum, dass die britische Regierung ein so genanntes Binnenmarktgesetz in das Parlament eingebracht habe, das beispielsweise vorsehe, dass Großbritannien unilateral entscheiden könne, ob Subventionen für Unternehmen aus Nordirland mit EU-Recht vereinbar seien oder nicht. Weiter solle Großbritannien das Recht erhalten, auf Exportdeklarationen für Güter zu verzichten, die von Nordirland in den Rest Großbritanniens ausgeführt würden. Beides stehe im Widerspruch zum Brexit-Vertrag.



Die Gefahr, die mit der mutmaßlichen Verhandlungsstrategie der Regierung Johnson einhergehe, sei, dass die Kosten, die mit der Umsetzung der Drohung einhergehen würden, für beide Seiten mit der Zeit an Bedeutung verlieren würden. Die Verunsicherung, die ohnehin schon auf einem hohen Niveau sei und jetzt noch mal erhöht werde, habe viele Unternehmen in der EU und in Großbritannien dazu veranlasst, Produktionsstätten zu schließen oder zu verlagern, Wertschöpfungsketten umzugestalten und neue Märkte zu suchen. Die Bank of England schätze, dass bereits Mitte 2019 das Investitionsniveau in Großbritannien wegen der Brexit-Unsicherheit 11% niedriger ausgefallen sei als dies ohne Brexit der Fall gewesen wäre. Automobilhersteller wie Honda und Nissan hätten bereits Anfang 2019 die Schließung ihrer Fabriken in Swindon bzw. Sunderland angekündigt. Banken aus der EU hätten viele ihrer Tätigkeiten in ein EU-Land verlagert. Kurz: Viele Kosten, die mit einem No-Deal einhergehen würden, seien bereits zum Tragen gekommen. Die zusätzlichen Kosten, die jetzt auf Großbritannien und die EU zukämen, seien zwar hoch, aber im Verhältnis nicht mehr so bedeutend, wie noch vor einigen Jahren. Durch die jetzt erneut geschaffene Unsicherheit würden sich Unternehmen noch entschiedener als bisher auf einen No-Brexit-Deal vorbereiten. Letztlich bedeute das, dass die Drohung selbst die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass kein Freihandelsvertrag zustande komme und sogar der bestehende Brexit-Vertrag aufgelöst werde. Man könne auch sagen: Während die kumulierten Kosten mit jedem Störfeuer aus Großbritannien steigen würden, würden die neuen Kosten, die mit einem No-Deal einhergehen tendenziell zurückgehen.



Müsse man also damit rechnen, dass Boris Johnson ernst mache, während die EU hart bleibe? Man sollte es als ein Szenario mit einer signifikanten Wahrscheinlichkeit betrachten.



Dennoch sei es gut möglich, dass eine nüchterne Abwägung auf beiden Seiten eine Einigung hervorbringe. Denn bei genauem Hinsehen würden die Gegensätze bei den strittigen Punkten etwas aufgebauscht wirken. Beispiel Staatshilfen: Großbritannien gehöre zu den Ländern, die in der Vergangenheit am wenigsten Staatshilfen verteilt hätten. So hätten die Subventionen dort im Jahr 2019 nur rund 0,4% des BIP betragen, während sie etwa in Deutschland 1,3% des BIP betragen hätten und im EU-Durchschnitt 0,8% des BIP. Hier sei also viel Luft nach oben. Dazu komme, dass die Corona-Krise die Maßstäbe ohnehin verschoben habe. Kurz: Ein Kompromiss sollte möglich sein.



Bei den emotional beladenen Fischereirechten gehe es darum, dass die britische Regierung die Gewässer innerhalb der 200-Meilen-Zone kontrollieren und sich von der gemeinsamen Fischereipolitik verabschieden möchte. Die EU hingegen wolle sichergestellt wissen, dass EU-Schiffe auch weiterhin Zugang zu den britischen Gewässern hätten. Festzustellen sei aber, dass 60% des jährlichen Fangs in britischen Gewässern in Europa verkauft würden. Das werde sich so rasch nicht ändern. Damit habe die EU ein Faustpfand in der Hand, das Großbritannien nicht ignorieren könne. Abgesehen von der im gesamtwirtschaftlichen Kontext geringen Bedeutung des Fischereisektors für Großbritannien - sein Output entspreche 0,1% des BIPs - sollte auch hier ein Kompromiss zustande kommen können.



Wirtschaftspolitische Berater hätten häufig einen schweren Stand. Das dürfte in Bezug auf die britische Regierung in verstärkter Form gelten, insbesondere wenn man es gewohnt sei, über die Ratio an Probleme heranzugehen. Dennoch sei keineswegs alles verloren. Boris Johnson sei bekannt für Lösungen in der letzten Minute. Dass auf dem Weg dahin viel Porzellan zerschlagen werde, daran werde man nichts mehr ändern können. Trotz sinkender Zuversicht gehe de la Rubia aber weiterhin davon aus, dass der große Knall ausbleiben werde. (18.09.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Großbritannien probt erneut den Aufstand und stellt den Brexit-Vertrag in Frage, der eigentlich schon unter Dach und Fach war, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".Mit dieser Verhandlungsstrategie zahle die Regierung Johnson einen hohen Preis und riskiere die Verschärfung des wirtschaftlichen Niedergangs.Stellen Sie sich vor, Sie wären Berater der britischen Regierung. Was würden Sie der Johnson-Administration in dieser Situation raten, in der das Land sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg befinde und die Corona-Todesfälle so hoch seien wie in keinem anderen europäischen Land? Eine Antwort darauf sei schwierig, aber Sie würden Boris Johnson vermutlich nicht sagen: "Wissen Sie was, in der jetzigen Situation sollte man den schon vereinbarten Brexit-Vertrag in Frage stellen, internationales Recht brechen und damit eine neue Krise hervorrufen, die die britische Wirtschaft zusätzlich verunsichern und den Handel mit Ihrem wichtigsten Wirtschaftspartner, der EU, auf Jahre oder gar Jahrzehnte beeinträchtigen wird. Sie erreichen damit außerdem einen nachhaltigen Reputationsschaden, der die Verhandlungen über neue Handelsabkommen mit Drittstaaten noch schwieriger macht. Und um den Erfolg perfekt zu machen, gelingt es vielleicht sogar, eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu errichten, wodurch die Spannungen zwischen diesen beiden Regionen wieder hochkochen können. Ach ja, und die Unabhängigkeitsbewegung in Schottland dürfte ebenfalls neuen Auftrieb erhalten."