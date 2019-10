"Brexit"-Drama ohne Ende

Datenveröffentlichungen würden angesichts der politischen Gemengelage keine dominante Rolle spielen und zum Wochenbeginn stünden auch keine relevanten im Kalender. Im Wochenverlauf allerdings werde es interessant, denn nicht nur die EZB-Ratssitzung stehe an sondern auch diverse Stimmungsindikatoren wie die Einkaufsmanagerindices und das ifo Geschäftsklima Deutschland. Die letzte Ratssitzung unter Führung von Mario Draghi dürfte wenig Spektakuläres mit sich bringen. Eine weitere Zinssenkung dürfte der kommenden EZB-Chefin Christine Lagarde überlassen werden, zumal im September erst eine Reduzierung des Einlagenzinses sowie der Beginn neuerlicher Anleihekäufe beschlossen worden sei.



Auch die Wirkung des Staffelzinssystems werde man vermutlich abwarten wollen, bevor weitere Veränderungen vorgenommen würden. Insbesondere inflationsseitig aber auch konjunkturell und angesichts der geo- und handelspolitischen Verunsicherungen bestehe Raum für Lockerungen und dieses Fenster werde sich nicht unmittelbar schließen. Im Hinblick auf die Stimmungsbarometer in der Eurozone stelle sich die Frage, ob das "Brexit"-Durcheinander weiter auf den Indices laste. Hoffnungen auf eine radikale Stimmungswende hätten die Analysten nicht, allenfalls dürften die Vormonatsniveaus gehalten werden.



In den USA stünden die Immobilienzahlen im Vordergrund. Bei den Eigenheimverkäufen gebe es zwar eine leicht freundliche Indikation durch die Zahl der schwebenden Hausverkäufe, allerdings habe sich die Zahl der verkauften Eigenheime zuletzt bereits freundlicher entwickelt, sodass die Analysten auf einen unveränderten Wert setzen würden.



Vor dem Hintergrund gesunkener Zinsniveaus bei gleichwohl stabiler Arbeitsmarktlage seien die Perspektiven für die Bau- und Immobilienbranche zuletzt besser geworden. Dies habe der NAHB-Index mit seinem kräftigen Anstieg gezeigt und so sollte eine verhaltene Monatsverkaufszahl nicht überbewertet werden. Wenig erfreuliches gebe vom Verarbeitenden Gewerbe zu berichten. Schwache Stimmung und zuletzt sinkende Produktion seien zu nennen und zudem könne Boeing nicht glänzen. Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter könnten stagniert haben. (21.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unkalkulierbar sind die Entwicklungen im "Brexit"-Drama, nachdem das britische Unterhaus die Abstimmung zum neuen Vertrag verschoben hat, so die Analysten der Helaba.Premier Johnson habe bei der EU eine Fristverlängerung beantragt, da er per Gesetz dazu gezwungen gewesen sei. Unterschrieben habe er den Antrag allerdings nicht sondern in einem zweiten Schreiben deutlich gemacht, dass er selbst gegen eine Verschiebung sei. Sollte das Unterhaus den Vertrag mit der EU in dieser Woche doch noch billigen, wäre eine weitere Verschiebung unnötig. Falls das Parlament den Vertrag ablehne, müssten die Staats- und Regierungschefs der EU einstimmig entscheiden, ob es eine erneute Fristverlängerung gebe, andernfalls könnte es Ende dieses Monats doch noch zu einem "No-Deal-Brexit" kommen.