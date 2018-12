May könnte nämlich zurücktreten oder durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht werden, so dass es zu Neuwahlen käme. Auch nachdem sie gerade ein parteiinternes Misstrauensvotum überstanden habe, könnte sie immer noch vom Unterhaus aus dem Amt gedrängt werden. Neuwahlen würden zu einer Art Referendum über den Brexit werden. Jeder Abgeordnete müsste sich positionieren, zugunsten oder gegen den Widerruf des Brexit. Ggf. könnte ein entsprechend gewähltes Parlament den Brexit wieder aufheben, ohne dass den Abgeordneten vorgeworfen würde, Volkes Wille zu missachten.



Alternativ könnte May auch ein tatsächliches neues Referendum ausrufen. Dies habe sie bislang zwar kategorisch abgelehnt. Aber hey: Habe May nicht zu Beginn der Verhandlungen einen komplett anders aussehenden Brexit-Vertrag in Aussicht gestellt?



Derzeit verfolge die Ministerpräsidentin eine andere Strategie. Vordergründig möchte sie Nachverhandlungen mit der EU und beiße damit bei den Kollegen der Union auf Granit. In Wirklichkeit dürfte es ihr darum gehen, schlicht durch das Verstreichen von Zeit den Druck auf die Abgeordneten zu erhöhen. Denn je näher der Austrittstermin 29. März rücke, desto größer werde die Gefahr eines ungeordneten Ausstiegs aus der EU, der für Großbritanniens Wirtschaft katastrophal wäre. Welcher Abgeordnete möchte die Existenz hunderter Unternehmen aufs Spiel setzten, so laute am Ende die implizite Frage, mit denen May den Abgeordneten die Pistole auf die Brust setzen würde. Dabei sei der 21. Januar als spätester Abstimmungstermin über den Brexit-Vertrag genannt worden, ein Datum, das im britischen EU-Austrittsgesetz festgehalten sei. Ob diese riskante Strategie aufgehen könne, stehe vollkommen in den Sternen.



Es gebe mehr oder weniger gefährliche Wege aus dem Chaos. Das größte Hindernis bei der Suche nach einer Lösung seien offensichtlich die Abgeordneten des Unterhauses, die sich selbst und gegenseitig im Weg stünden. Auch May oder der/die Nachfolger/in werde in sich gehen müssen. Möglicherweise bedürfe es eine Miraculix-ähnlichen Zaubertranks, damit hier Vernunft und Koordinationswillen zurückkehre. Der müsse jedoch auf der Insel gebraut werden, nicht in Brüssel. (13.12.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die spinnen, die Briten. Falls es noch einer Bestätigung dieses Obelix-Ausspruchs bedurfte, ist spätestens seit der Verschiebung des Brexit-Votums im Unterhaus der Beweis für diese These erbracht, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Nach einem unnötigen Referendum im Jahr 2016 über einen EU-Ausstieg, über dessen Details sich niemand die Mühe gemacht habe nachzudenken, folge ein monatelanges "gegen die Wand"-Laufen in Brüssel, wo die restliche EU aber eisern zusammenhalte. Dann beschleiche die Regierungschefin Theresa May irgendwann die Ahnung, dass Binnenmarktzugang und gleichzeitige Souveränität bei den wirtschaftlichen Beziehungen zu Drittländern einer Quadratur des Kreises gleichkomme. Es komme tatsächlich zu einer Einigung - zwischen May und Brüssel. Die Vereinbarung sei angesichts der Umstände ein diplomatisches Meisterstück, aber daheim tobe man. Die einen wollten nicht begreifen, dass eben diese Quadratur des Kreises - man hätte es eigentlich ahnen können - nicht möglich sei. Die anderen möchten alles wieder rückgängig machen oder zumindest ein neues Referendum. Lasse sich dieser gordische Knoten irgendwie zerschlagen?