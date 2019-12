Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich zum Ende der Woche weiter stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei seien die Notierungen zuletzt am mittelfristigen Hoch bei 64,57 USD gescheitert.



Die angelaufene Konsolidierung am Hoch biete die Chance, die Rally bald weiter auszudehnen und den Anstieg in Richtung der Oberkante des mittelfristigen Trendkanals fortzusetzen. Zunächst biete sich somit Spielraum bis in den Bereich 65,30 USD, bevor ausgehend von 66,00 USD ein weiterer Rücksetzer eingeleitet werden könnte. Abgaben unter 62,82 USD hätten eine direkte Zwischenkorrektur wahrscheinlich werden lassen. (09.12.2019/ac/a/m)



