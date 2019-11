Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag wieder stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen schnell zurückerobert werden können.



Nach der Bärenfalle biete sich die Chance, die Rally mittelfristig wieder auszudehnen. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich 62,31 USD vorhanden, bevor dort wieder mit einem Rücksetzer gerechnet werden könne. Darüber würde sich der Weg bis 64,00 USD öffnen. Oberhalb der 59,00 USD sei der Ölpreis in einem breiten Band zuvor neutral zu bewerten. (04.11.2019/ac/a/m)



