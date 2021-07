Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag zunächst klar aus dem Abwärtstrend nach oben heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aktuell komme es jedoch zu einem ebenfalls deutlichen Rücklauf.



Es biete sich die Chance, mit dem Pullback den Ausbruch aus dem Abwärtstrend zu bestätigen. Pralle Brent nach oben ab, könnten schnell wieder 76,67 USD und später auch 77,80 USD erreichbar werden. Alternativ würde sich unterhalb der 74,00 USD ein Fehlausbruch andeuten, was Abgaben bis in den Bereich 72,72 USD und später bis 72,09 USD ermöglichen könnte. (30.07.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.