Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag konnte sich der Ölpreis Brent weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es bis zur Hürde bei 44,34 USD geschafft, bevor ein bärisches Reversal eingesetzt habe.



Nach dem bärischen Reversal an der Hürde bei 44,34 USD bestehe die Gefahr einer umfassenden Konsolidierung. Würden sich Anschlussverkäufe zeigen, mit einem Rückfall unter 41,63 USD, seien Abgaben bis in den Bereich 39,42 USD auf Sicht der kommenden Handelstage möglich. Oberhalb von 44,34 USD würde sich hingegen den Weg bis 48,93 USD öffnen. (24.06.2020/ac/a/m)



