Die Befürchtungen der OPEC und vieler Rohstoffanalysten, dass die ungebremst wachsende Ölförderung in Nordamerika die Stützungsmaßnahmen der OPEC und anderer wichtiger Ölförderländer außerhalb des Kartells zunichtemachen könnte, scheinen sich nun doch nicht zu bewahrheiten. Darauf würden die jüngst veröffentlichten Öllagerbestände der EIA hindeuten. Hier sei ein unerwartet deutlicher Rückgang um 4,9 Millionen Barrel ausgewiesen worden. Damit scheine sich das Szenario zu bestätigen, wonach die wieder angefahrenen US-Raffinerien in den von Hurrikans Ende vergangenen Jahres schwer betroffenen Regionen rund um Texas die Ölnachfrage weiter beflügeln würden. Leichte Entspannungstendenzen seien auch bei den Produktionsdaten abzulesen gewesen. Zuletzt habe die Gesamtförderung mit 9,75 Millionen Barrel pro Tag leicht unter dem Niveau der Vorwoche gelegen, was zumindest auf eine Atempause hoffen lasse.



Als einer der Hauptkatalysatoren für den Ölpreis hätten Marktbeobachter und Analysten die Verschärfung der Lage in einigen Krisenherden ausgemacht. Vor allem der Iran stehe dabei im Fokus. Denn die jüngsten Unruhen im ganzen Land könnten die Machtposition von Amtsinhaber Rouhani, so die Einschätzung einiger Beobachter, gefährden. Dies könnte fatale Auswirkungen für den Iran mit sich bringen. Denn Rouhani gelte als gemäßigt und habe den Iran dank des Atom-Deals aus seiner politischen und wirtschaftlichen Isolation befreien können. Im Falle eines Machtwechsels wären diese Errungenschaften in Gefahr, was auch für die erst vor kurzem wieder aufgenommenen Ölexporte des Iran gelten dürfte. Auch die von Kronprinz Bin Salman auf den Weg gebrachten Reformen in Saudi-Arabien könnten die Stabilität in der Region gefährden. Denn der neue "starke Mann" in Saudi-Arabien hege offensichtlich ehrgeizige Expansionspläne und schüre weiter außenpolitische Konflikte wie im Jemen. Im Falle einer möglichen Eskalation im Iran oder in Saudi-Arabien könnten die Ölexporte aus dieser Region gefährdet sein, was für zusätzlichen Support beim Ölpreis sorge.



Einer der fundamentalen Treiber für den Ölpreis bleibe die starke Nachfrage führender Industrieländer, vor allem in Europa und Asien. Denn hier würden die Bestände zur Neige gehen, was seit geraumer Zeit für kräftig steigende Ölimporte in China, aber auch in Kontinentaleuropa sorge. Nach Aussage der schweizerischen UBS sollte dieser seit Sommer vergangenen Jahres bestehende Trend weiter anhalten. In Verbindung mit den bislang konsequent umgesetzten Förderkürzungen der OPEC und anderer wichtiger Förderländer wie Russland sorge dies für eine deutliche Verbesserung der Angebots- und Nachfragesituation. Auch die kalten Temperaturen dürften nach Einschätzung des iranischen Ölministers Bijan Zangeneh für die höhere Ölnachfrage verantwortlich sein, da dies erfahrungsgemäß den Energieverbrauch nach oben treibe.



Brent Crude Oil habe seine Aufwärtsbewegung nach dem Breakout mustergültig fortgesetzt. Bullisch zu werten sei nach Einschätzung der Analysten die Tatsache, dass kurze Rücksetzer sofort wieder mit Käufen beantwortet worden seien. Dabei habe sich die kurze, mehrtägige Konsolidierung mit dem anschließenden Breakout über die Marke von 69 USD nahtlos in das bullische Gesamtbild eingefügt. Die Analysten hätten im Bereich der Marke von 70 USD Teilgewinnmitnahmen bei bestehenden Positionen empfohlen, wobei die Zielmarke zuletzt punktgenau erreicht worden sei. Nun könnte ihrer Einschätzung nach eine mehrtägige Konsolidierung starten. Entsprechend biete es sich an, für den Aufbau von Long-Positionen Rücksetzer im Bereich der Marke von 67,50 USD abzuwarten. (Ausgabe vom 17.01.2018) (18.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzt seine Haussebewegung nach dem Range-Breakout dynamisch fort, so die Analysten der DZ BANK.Für Support würden neben einer Entspannung in Nordamerika auch wachsende Spannungen in Krisenregionen sorgen, die auf mögliche Lieferengpässe hindeuten würden. Charttechnisch präsentiere sich die Lage bei Brent nach Einschätzung der Analysten weiterhin bullisch. Nachdem ihr Kursziel von 70 USD zuletzt punktgenau habe erreicht werden können, biete es sich ihrer Meinung nach an, für eine Neupositionierung mit gutem Chance/Risiko-Verhältnis (CRV) eine mehrtägige Konsolidierung abzuwarten.