Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Montag nach neuen Hochs zunächst wieder leicht abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zuletzt auch zu einem Bruch des steilen Aufwärtstrends der Vortage gekommen.



Der einsetzende Pullback könne noch ausgedehnt werden. Dabei biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich der 70,20 USD. Ausgehend von diesem Niveau dürften die Bullen kurzfristig im Vorteil sein, was einen erneuten Anstieg bis 72,24 USD ermöglichen würde. Abgaben unter 70,00 USD hätten hingegen einen stärkeren Rückfall bis 68,00 USD erwarten lassen. (08.06.2021/ac/a/m)



