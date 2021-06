Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch zum Ende der vergangenen Woche weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich in diesem Zuge auch bis 72,00 USD bewegen können und seien zuletzt wieder leicht abgerutscht.



Werde in diesem Zuge der Aufwärtstrend der Vortage deutlicher durchbrochen, unterhalb der 71,00 USD, sei ein Rücklauf bis in den Bereich 70,00 USD nochmals möglich. Davon ausgehend könne die Rally in Richtung 75,59 USD ausgedehnt werden. Auch ein direkter Anstieg bis 73,39 USD bleibe möglich. Abgaben unter 70,00 USD würden das Chartbild kurzfristig klar eintrüben. (07.06.2021/ac/a/m)





