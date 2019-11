Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Montag seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zwischenzeitlich nochmals zu einem Rücklauf bis zur Unterstützung bei 62,86 USD gekommen, welche habe gehalten werden können.



Es biete sich weiterhin die Chance, die Rally nach dem erfolgten Ausbruch auszudehnen. Spielraum wäre bis in den Bereich 66,00 USD gegeben, bevor an der Oberkante des Trendkanals wieder mit einem Rücksetzer zu rechnen wäre. Sollte Brent allerdings nochmals unter 62,86 USD rutschen, drohe eine moderate Zwischenkorrektur bis 61,91 USD. (26.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.