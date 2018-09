Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 81,59 USD erreichte der Brent-Ölpreis zu Wochenbeginn ein neues Mehrjahreshoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht würden die allerdings den bereits zuvor erfolgten Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend seit Mai (akt. bei 76,43 USD) für die wichtigere Weichenstellung halten. Damit bilde die jüngste Kursentwicklung eine klassische (trendbestätigende) Flagge. Die beiden beschriebenen Ausbrüche würden von Indikatorenseite durch das neue MACD-Einstiegssignal bzw. den Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI bestätigt. Das Kursziel aus der beschriebenen Konsolidierungsflagge lasse sich auf rund 87 USD taxieren - ein Anlaufziel, welches bestens mit dem markanten Tief vom Juni 2012 bei 87,36 USD harmoniere. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit Oktober vergangenen Jahres biete kurzfristig zumindest Raum bis 85,82 USD. In der Summe sei die Aufwärtstendenz des Ölpreises absolut intakt und habe zuletzt sogar eine erneute Bestätigung erfahren. Um diese Einschätzung nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft einen Rückfall in die nach oben aufgelöste Korrekturflagge unbedingt zu verhindern. Vorher würden die diversen Hochs bei rund 80 USD bereits einen ersten Rückzugsbereich darstellen. (25.09.2018/ac/a/m)





