Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Dienstag wieder leicht nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen klar über den steileren Abwärtstrend der Vortage absetzen können.



Es biete sich bei Brent weiterer Spielraum bis zum Abwärtstrend der Vorwochen, welcher im Bereich der alten Hürde bei 55,86 USD verlaufe. Ein Rückfall sei in diesem Bereich bereits wieder möglich, was die Notierungen in Richtung der 53,09 USD führen könnte. Sollte sich Brent auch über 55,86 USD schieben, wären nochmals 56,55 USD erreichbar. Erst darüber werde es nachhaltig bullischer. (12.02.2020/ac/a/m)



