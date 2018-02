Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten in diesem Zuge die Hürde bei 67,82 USD erreichen können und seien dort zunächst gescheitert.



Unterhalb des Widerstands bei 67,82 USD sei eine weitere Konsolidierung möglich. Sollte der bei 37,20 USD liegende Aufwärtstrend verlassen werden, könnte es zu einem Rückfall bis zur Unterstützung bei 66,52 USD kommen. Erst darunter drohe eine stärkere Zwischenkorrektur. Oberhalb der 67,82 USD werde der Weg in Richtung 69,00 USD relativ frei. (27.02.2018/ac/a/m)





