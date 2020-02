Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen auf niedrigem Niveau seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei komme es zu einer erneut leichten Gegenbewegung oberhalb der 53,68 USD.



Es biete sich die Chance, die Seitwärtsbewegung zunächst noch auszudehnen. Allerdings müsse einkalkuliert werden, dass der Abwärtstrend der Vorwochen den Ölpreis durch die Unterstützung bei 53,68 USD drücke. In diesem Fall seien Abgaben bis in den Bereich 51,92 USD und später in Richtung 50,00 USD möglich. Oberhalb der 55,00 USD könnte sich die Situation etwas entspannen, was abzuwarten bleibe. (10.02.2020/ac/a/m)



