Paris (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung setzte sich bei Brent auch am Donnerstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der Kursverlauf bis zur Unterstützungszone bei 55,86 USD zurückgefallen, um darüber eine direkte Gegenbewegung zu starten.



Nach dem Test der wichtigen Unterstützung bei 55,86 USD und dem bullischen Reversal biete sich die Chance einer Erholung. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich der 59,00 USD gegeben, bevor dort ausgehend vom Abwärtstrend wieder ein Rücklauf möglich werde. Oberhalb der 59,00 USD würde sich das Chartbild weiter aufhellen, was abzuwarten bleibe. Nach einer Gegenbewegung könnten die 55,86 USD unterhalb des Abwärtstrends erneut getestet werden. (04.10.2019/ac/a/m)



