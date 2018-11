Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag zunächst auf ein neues Tief, was sich jedoch nicht durchsetzte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich schnell wieder über die Marke von 58,42 USD erholen können.



Es biete sich die Chance, nach diesem kleinen Fehlausbruch bald eine stärkere Gegenbewegung einzuleiten. Für ein Kaufsignal wäre aber der Ausbruch über den bei 60,70 USD verlaufenden Abwärtstrend nötig. Gelinge dies, könnte sich Brent bis in den Bereich der 61,38 USD und darüber bis 63,00 USD erholen. Noch sei der Abwärtstrend aber intakt, sodass weitere Abgaben bis 57,47 USD jederzeit möglich bleiben würden. (30.11.2018/ac/a/m)





