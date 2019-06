Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen an die Hürde bei 62,82 USD erneut heranbewegt.



Es biete sich die Chance, die Erholung auszudehnen. Spielraum sei dabei zunächst bis in den Bereich 62,82 USD vorhanden. Gelinge ein Ausbruch über diese Hürde, könne sich der Anstieg bis 63,81 USD fortsetzen. Erst darüber biete sich die Chance auf einen großen Boden. Sollte Brent nochmals unter 60,72 USD rutschen, drohe bereits wieder der Rückfall bis 59,42 USD. (17.06.2019/ac/a/m)



