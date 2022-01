Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei klar oberhalb der 86,72 USD etablieren können und bereits einen ersten Pullback ausgebildet.



Weitere Kursgewinne seien bei Brent direkt möglich. Spielraum wäre hier bis in den Bereich der 90,00 USD weiterhin gegeben. Ein Rücksetzer bis in den Bereich 86,72 USD müsse jedoch noch einkalkuliert werden. Erst darunter, bei einem Bruch des Aufwärtstrends, drohe ein stärkerer Kursrückgang. (19.01.2022/ac/a/m)





