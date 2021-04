Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch am Donnerstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe die Volatilität weiter abgenommen.



Eine Richtungsentscheidung dürfte sich bald andeuten. Schaffe es der Kursverlauf, sich nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends auch über 63,50 USD zu schieben, werde eine Erholung bis in den Bereich 65,00 USD möglich. Alternativ trübe sich das Chartbild schon unterhalb der 62,36 USD ein, was Abgaben bis 61,00 USD nach sich ziehen könnte. (09.04.2021/ac/a/m)



