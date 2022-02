Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag weiter stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es dabei fast an die Hürde bei 100,00 USD herangeschafft, um knapp darunter nach unten zu drehen.



Nachdem sich der Kursverlauf relativ schnell wieder fangen könne, biete sich die Chance, die 100,00 USD bald zu erreichen. Ein Anstieg über dieses Niveau könnte die Rally kurzfristig nochmals beschleunigen. Erst unterhalb der 94,22 USD werde die Aufwärtsbewegung aktuell gefährdet, was einen ersten Rücksetzer bis 90,50 USD einleiten könnte. (23.02.2022/ac/a/m)



