Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Freitag zunächst aus dem Abwärtstrend der Vortage herausbewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dann jedoch bereits unterhalb der 72,72 USD gescheitert und würden derzeit klar zurückfallen.



Mit dem erneuten Bruch des alten mittelfristigen Aufwärtstrends beschleunige sich die Korrektur nochmals. Abgaben bis in den Bereich der 67,43 USD seien dabei kurzfristig wieder möglich. Ausgehend von 67,43 USD biete sich die Chance, eine Erholung einzuleiten. Bereits eine Rückeroberung der 67,73 USD könnte das Chartbild wieder aufhellen, was abzuwarten bleibe. (09.08.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.