Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es auch am Dienstag in der Summe seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei oberhalb des Aufwärtstrends der Vortage stabil behaupten können.



Die Entwicklung laufe in die Spitze eines symmetrischen Dreiecks hinein. Weitere Kursgewinne seien zunächst noch bis zum Abwärtstrend bei 109,00 USD möglich. Auf der Unterseite stütze der bei 101,00 USD liegende Aufwärtstrend. Erst außerhalb dieser Begrenzungen werde wieder eine nachhaltige Kursbewegung möglich. (04.05.2022/ac/a/m)





