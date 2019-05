Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen weiter stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es komme dabei zur Ausbildung einer engen Handelsspanne oberhalb des Aufwärtstrends der Vorwochen.



Die Notierungen würden die Chance besitzen, aus der Handelsspanne nach oben auszubrechen und so ein neues Kaufsignal zu aktivieren. Gehe es über die 72,76 USD hinaus, würden Kursgewinne bis in den Bereich 73,52 USD und später 74,50 USD möglich. Zunächst könnte die Unterstützungszone zwischen 71,05 USD und 70,56 USD wieder getestet werden. Ein Rückfall unter den in diesem Bereich verlaufenden Aufwärtstrend könnte das Chartbild weiter eintrüben. (02.05.2019/ac/a/m)





