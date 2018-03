Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Montag seitwärts auf hohem Niveau weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem leichten Bruch des Aufwärtstrends der Vortage gekommen.



Weitere Abgaben könnten folgen, sollten der Ölpreis auch unter die 69,70 USD Fallen. In diesem Fall sei ein Rücklauf in Richtung des flacheren Aufwärtstrends möglich, welcher sich den 69,00 USD nähere. Intraday werde aber auch eine bullische Flaggenformation erkennbar, welche bald einen weiteren Angriff auf die 71,25 USD einleiten könnte. Wenn es auf neue Hochs hinausgehe, wären auch 75,00 USD mittelfristig erreichbar. (27.03.2018/ac/a/m)







