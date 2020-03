Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich zum Ende der vergangenen Wochen noch leicht nach oben, rutscht aktuell aber wieder klar in Richtung der Tiefs zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Unterstützung bei 31,26 USD könnte zunächst eine Gegenbewegung einleiten. Kursgewinne in Richtung der 34,00 USD seien anschließend möglich. Erst oberhalb der 36,10 USD werde es aber wieder bullischer. Sollte Brent auch durch die 31,26 USD auf ein neues Zwischentief rutschen, müssten Abgaben in Richtung der 31,00 USD kurzfristig einkalkuliert werden. (16.03.2020/ac/a/m)





