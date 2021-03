Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Montag weiter erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zunächst noch zu einem Scheitern an den 65,00 USD gekommen. Aktuell starte ein Ausbruchsversuch über diese Hürde.



Die Notierungen hätten die Chance, mit einem klaren Ausbruch über 65,00 USD ein kleines Kaufsignal zu aktivieren. In diesem Fall biete sich zunächst weiterer Spielraum bis in den Bereich 66,49 USD, bevor dort auch der Abwärtstrend der Vortage belasten dürfte. Abgaben unter 62,80 USD sollten aus Sicht der Bullen möglichst vermieden werden. (30.03.2021/ac/a/m)



