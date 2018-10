Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Mittwoch nach den Verlusten der Vortage stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es aber bereits an der Hürde bei 77,35 USD nicht weiter gegangen.



Es biete sich die Chance, die Korrektur bald zu beenden. Kaufsignale stünden aber noch aus und wären zunächst oberhalb des bei 76,60 USD liegenden Abwärtstrends möglich. In diesem Fall könnte sich Brent über die 77,35 USD in Richtung 78,00 USD erholen. Derzeit deute sich ein weiterer Rückfall in Richtung des mittelfristigen Aufwärtstrends an, welcher bei 73,90 USD eine wichtige Unterstützung biete. (25.10.2018/ac/a/m)





