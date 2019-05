Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag schnell wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien an der Hürde bei 73,33 USD gescheitert und zur Unterstützung bei 71,78 USD zurückgefallen.



Der Kursverlauf befinde sich somit zwischen der Unterstützung bei 71,78 USD und dem Widerstand bei 73,33 USD kurzfristig in einem relativ neutralen Bereich. Darin sei zunächst wieder ein Anstieg möglich. Sollte dann die bei 73,33 USD liegende Hürde durchbrochen werden, biete sich die Chance, 75,59 USD zu erreichen. Abgaben unter 71,78 USD dürften hingegen schnell bis zum Aufwärtstrend bei 70,70 USD führen. (21.05.2019/ac/a/m)



