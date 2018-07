Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Dienstag auf niedrigem Niveau seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine leichte Zwischenerholung sei dabei wieder abverkauft worden.



Es biete sich weiter Platz auf der Unterseite innerhalb des Trendkanals der Vorwochen. Sollte Brent unter 71,00 USD rutschen, könnten sich die Notierungen in Richtung der 69,50 USD und später bis 68,90 USD abwärts bewegen. Dort würden sich neue Chancen für die Bullen bieten. Um das Chartbild aufzuhellen und eine erste Reaktion auf der Oberseite zu ermöglichen, wäre ein Anstieg über die 72,75 USD nötig, was abzuwarten bleibe. (18.07.2018/ac/a/m)





