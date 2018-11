Paris (www.aktiencheck.de) - An den Vortagen kam es bei Brent ausgehend von 64,63 USD zu einer Stabilisierung, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es gelinge dabei jedoch nur knapp, den alten Abwärtstrendkanal zurückzuerobern.



Die Erholung gerate bereits wieder unter Druck, sodass die Möglichkeit gegeben sei, unterhalb des steileren Abwärtstrends erneut bis 64,63 USD zu fallen. Halte dieses Niveau nicht, würde sich weiterer Spielraum bis in den Bereich der 61,75 USD bieten. Erst oberhalb der 64,35 USD helle sich das Chartbild bei Brent nachhaltig auf, was sich aktuell aber nicht andeute. (20.11.2018/ac/a/m)





