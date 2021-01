Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen zunächst auf hohem Niveau seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aus dieser engen Konsolidierung laufe aktuell ein Ausbruch zur Oberseite an.



Die Dynamik des Ausbruchs auf ein neues Hoch lasse bald eine Fortsetzung der Rally erwarten. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 55,86 USD auf Sicht der kommenden Handelstage. Mit einem Rücklauf könne intraday jederzeit nochmals gerechnet werden. Bereits bei 52,45 USD, anschließend bei 51,80 USD würden sich dann neue Unterstützungen bieten. (04.01.2021/ac/a/m)



