Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen zunächst klar aus dem Abwärtstrend der Vorwochen herausbewegen, scheiterte dann aber schnell im Bereich der 85,19 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Abgaben bis 82,27 USD seien die Folge gewesen.



Es komme zunächst zu einem Fehlausbruch aus der bullischen Flagge, was die Gefahr berge, nochmals unter Druck zu geraten. Abgaben bis 80,18 USD könnten zunächst folgen. Sollte Brent auch dieses Niveau unterschreiten, drohe eine ausgedehnte Korrektur bis 77,80 USD. Erst oberhalb der 85,50 USD helle sich das Chartbild nachhaltig auf, was abzuwarten bleibe. (11.11.2021/ac/a/m)



