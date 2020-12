Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent fiel an den Vortagen aus dem Aufwärtstrendkanal der Vorwochen nach unten heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies sei am Dienstag mit einem Rücklauf bestätigt worden, bevor sich die Notierungen wieder der bei 49,07 USD liegenden Unterstützung genähert hätten.



Ausgehend von 49,07 USD biete sich die Chance, die Rally schnell wieder aufzunehmen und einen weiteren Angriff auf die 51,04 USD zu starten. Erst darüber werde der Weg in Richtung der Hochs bei 52,46 USD frei. Sollte Brent auch unter 49,07 USD abrutschen, könnte hingegen eine umfassende Korrektur bis in den Bereich 46,50 USD anstehen. (23.12.2020/ac/a/m)



