Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Mittwoch bereits wieder klar nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von der Hürde bei 86,72 USD sei der Aufwärtstrend durchbrochen worden.



Weitere Abgaben bis in den Bereich der 80,71 USD seien möglich. Hier biete sich die Chance einer nachhaltigen Gegenbewegung und Wiederaufnahme der Rally. Auch ein vollständiger Pullback bis 77,80 USD müsse einkalkuliert werden, sollte Brent die 80,71 USD nicht halten. Oberhalb der 85,28 USD könnte sich das Chartbild kurzfristig wieder aufhellen, was abzuwarten bleibe. (28.10.2021/ac/a/m)



