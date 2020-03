Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte bereits am Freitag wieder ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zur Ausbildung eines bärischen Reversals an der Hürde bei 31,26 USD gekommen.



Nach der erfolgten Gegenbewegung sei auch ein vollständiger Test der Tiefs bei 24,51 USD möglich. Hier biete sich die Chance einen Boden auszubilden, was abzuwarten bleibe. Erst oberhalb der 31,26 USD seien neue Kaufsignale möglich, während unterhalb der 24,51 USD die Abwärtswelle wieder beschleunigt werden könnte. (23.03.2020/ac/a/m)



