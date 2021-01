Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen moderat abwärts und konnte sich am Montag bereits wieder fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aufgehend von 54,47 USD sei eine Stabilisierung gelungen.



Es biete sich aktuell die Chance, die Rally wieder auszudehnen, wenn es gelinge, den bei 55,40 USD liegenden Abwärtstrend der Vortage dynamisch zu durchbrechen. Dann würde sich der Weg bis 57,39 USD öffnen. Abgaben unter die 54,47 USD dürften hingegen einen Rücklauf bis in den Bereich der 53,30 USD nach sich ziehen. (19.01.2021/ac/a/m)



