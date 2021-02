Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es an den Vortagen seitwärts weiter, bei einer leicht abwärts gerichteten Tendenz, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Unterstützung bei 54,47 USD sei dabei fast wieder erreicht worden.



Es biete sich bei Brent die Chance, die Rally oberhalb dieser Unterstützung bald wieder aufzunehmen. Spielraum sei zunächst bis 56,60 USD gegeben. Könne diese Hürde durchbrochen werden, öffne sich der Weg bis 57,40 USD und darüber in Richtung 60,00 USD. Ein Rücklauf bis in den Bereich des derzeit bei 54,00 USD liegenden Aufwärtstrends könne aber noch mit einkalkuliert werden. (01.02.2021/ac/a/m)



