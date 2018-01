Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es am Mittwoch zu einem weiteren Anstieg, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.Die bullische Flagge der Vortage setze sich klar durch, was auch noch weiter steigende Notierungen nach sich ziehen könnte. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 72,00 USD auf Sicht der kommenden Handelstage, bevor davon ausgehend ein Pullback möglich werde. Anschließend könnten auch 75,00 USD erreichbar werden. Ein Rücksetzer bis 70,00 USD sei auch aktuell jederzeit drin, unterhalb der 69,50 USD komme es hingegen zu einem kleinen Verkaufssignal in Richtung 68,26 USD. (25.01.2018/ac/a/m)