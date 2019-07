Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Brent ging es am Mittwoch an der Hürde bei 64,43 USD erneut nicht weiter, sodass die Notierungen am gebrochenen Aufwärtstrend der Vorwochen nochmals abprallten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Bruch des Aufwärtstrends der Vortage könne zunächst bärisch bewertet werden. Weitere Abgaben seien möglich, welche den Ölpreis wieder über 62,06 USD in Richtung des Zwischentiefs bei 61,28 USD führen dürften. Rutsche der Kursverlauf auch unter dieses Niveau, könnte sich der Kursrückgang bis 59,42 USD ausdehnen. Ein Anstieg über 64,43 USD könnte das Chartbild weiterhin aufhellen, was abzuwarten bleibe. (25.07.2019/ac/a/m)



