Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag weiter erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dabei innerhalb eines kleinen bärischen Keils angestiegen.



Die Erholung in Form einer kleinen bärischen Keilformation könnte bald weitere Abgaben nach sich ziehen. Ein klarer Bruch des bei 37,30 USD liegenden Aufwärtstrend biete die Möglichkeit, über die 34,00 USD nochmals in Richtung 31,26 USD zu fallen. Sollte sich Brent jedoch über 40,00 USD absetzen, wäre eine beschleunigte Erholung in Richtung 44,00 USD möglich. (11.03.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.