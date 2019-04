Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Mittwoch ebenfalls seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zu einer Ausdehnung der Konsolidierung auf hohem Niveau gekommen.



Die Notierungen würden weiter an die Hürde bei 74,70 USD herandrängen. Werde diese nach oben durchbrochen, könnten schnell wieder 75,10 USD und später 75,59 USD erreichbar werden. Übergeordnet würde sich der Weg dann in Richtung 80,00 USD öffnen. Abgaben unter den bei 74,00 USD verlaufenden kurzfristigen Aufwärtstrend seien hingegen zu vermeiden, da dies bis 73,52 USD führen könnte. Darunter werde der Weg bis 72,50 USD frei. (25.04.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.